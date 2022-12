La Ville de Braine-le-Comte a dévoilé son budget 2023 avec comme projet phare : la rénovation de la Grand-Place

Crise énergétique oblige, il faudra composer avec de nombreuses dépenses supplémentaires en 2023. Pour le budget ordinaire, les dépenses pour le personnel augmenteront de 424 500 euros, l’indexation étant responsable de dépenses supplémentaires de 408 725 euros. Au niveau des frais de fonctionnement, l’augmentation des prix du carburant et de l’énergie laissera des traces. Les prévisions énergétiques prévoient en effet une hausse des dépenses de 986 525 euros. Du côté du carburant, la hausse sera de 102 470 euros. Les dotations de transfert seront également plus importantes en 2023. Le CPAS sera le plus grand bénéficiaire avec une dotation de 4,6 millions d’euros soit une augmentation de plus d’1,1 million. La zone de police recevra quant à elle 2,1 millions soit 42 000 euros de plus qu’en 2022. La dotation de la zone de secours augmente quant à elle de 54 850 euros pour atteindre 773 145 euros.

Au niveau de la dette, le montant de l’emprunt échu s’élève à 1,3 million d’euros dont la charge annuelle est d’un peu plus de 158 000 euros. Les emprunts à contracter en 2023 viendront ajouter une charge annuelle de 291 624 euros pour financer les 19 millions d’euros d’emprunts.

Pour pallier toutes ces dépenses, la Ville pourra évidemment bénéficier de recettes. Le fonds des communes y contribuera grandement avec ses 6,2 millions d’euros soit 1,2 million de plus qu’à la fin 2022. La taxe sur l’enlèvement des immondices rapportera quant à elle 920 000 euros. Abrogée, la taxe sur les égouts ne rapportera plus rien à la Ville. La vente de sacs-poubelles permettra de recevoir 615 000 euros. Les additionnels Précompte immobiliers et I.P.P rapporteront respectivement 6,3 millions et 10,4 millions d’euros. Au total, les provisions de la Ville devraient diminuer de 144 633 euros pour passer à 4,1 millions d’euros.

À l’extraordinaire maintenant, les fonds de réserve, après le budget initial de 2023, s’élèveront à 1,3 million d’euros. Plusieurs projets majeurs sont compris dans ce budget 2023. On retrouve d’abord la rénovation de la Grand-Place pour 3,7 millions d’euros dont pratiquement la moitié est subsidiée. En matière de mobilité, le projet Wallonie cyclable sera mis en place pour un peu plus d’un million d’euros. 750 000 euros seront payés par les subsides de la Wallonie.

Une série de reports sont également repris dans le budget 2023, notamment au niveau des inondations. Un total de 900 000 euros est prévu en ce sens. Au total, les investissements seront de 11,6 millions d’euros. 7,6 millions seront financés par emprunts, un peu moins de trois millions le seront grâce aux subsides et un peu moins d’un million proviendront du boni à l’extraordinaire.