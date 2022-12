La Ville de Braine-le-Comte met à jour son plan de gestion

Après avoir actualisé son plan de gestion, la Ville a pu s’apercevoir que les mesures du précédent plan de gestion étaient bonnes et bien suivies. La trajectoire budgétaire reste d’ailleurs équilibrée tout en répondant aux attentes en matière de personnel par un renforcement de ce dernier. Il rend également du pouvoir d’achat aux agents et aux habitants. Le plan de gestion satisfait donc les syndicats. Pour pallier l’augmentation des prix de l’énergie, il met également le focus sur le développement durable.

“Notre plan de gestion 2023-2027 garantit une meilleure perception des recettes et contrôle les entités para et supra locales”, indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. “Il prend également des décisions courageuses comme, par exemple, la fermeture de l’école de Petit-Roeulx. Tout ce travail de transparence permet de ne pas piéger la prochaine législature, et donc éventuellement l’opposition. La faible diminution des réserves financières en est la preuve. Des décisions stratégiques sont aussi laissées et/ou suggérées à la prochaine majorité. ”

Pour pouvoir assurer au mieux la continuité du plan de gestion initialement lancé, plusieurs mesures ont été prises répondant aux besoins de l’actualité. Un conseiller en énergie a été recruté en ce sens pour réfléchir à des mesures énergétiques à mettre en place. En plus de ce recrutement, un plan d’embauche a été introduit. Pour le personnel déjà en place, des mesures ont également été mises en place comme l’octroi de chèques repas.

Au niveau du fonctionnement, la mise en place majeure concerne la réponse à l’appel à projets “Digitalisation des pouvoirs locaux avec une subvention”. Elle permettra de répondre à la philosophie de la Ville portant sur la simplification des démarches administratives. Des changements surviendront également au niveau des véhicules communaux. Ils passeront au renting et seront vendus lors de leur caducité. Pour répondre à la crise énergétique, des panneaux photovoltaïques seront installés sur l’Hôtel de Ville et une école de l’entité. Plus globalement, un plan énergie a été mis en place. Un autre changement majeur au niveau du fonctionnement concerne l’internalisation de la fonction sanctionnatrice.

Au niveau des mesures de transfert, le plan de gestion et les trajectoires budgétaires ont été actualisés. Les objectifs en matière de transfert restent de maîtriser l’évolution des dotations communales, de contrôler l’utilisation de ces dernières et améliorer la collaboration entre la ville et les entités concernées. À noter que la régie foncière sera dissolue d’ici le 31 décembre 2022.

Un point d’attention est également porté sur la gestion de la dette et des finances communales. Pour ce faire, une gestion active de la dette est mise en place. Le rééchelonnement d’emprunts entre également en vigueur lorsque cela est nécessaire. Cela a été le cas en mai dernier permettant de faire des centaines de milliers d’euros d’économie. Un suivi rapproché de la trésorerie est également mené.

Les changements majeurs en matière de recettes se situent au niveau de la taxe égout qui a été supprimée. Un contrôle renforcé des immeubles inoccupés va également être mené. On notera aussi la réorganisation du service Recette/Finances.

En outre, des mesures seront prises au niveau des archives, entreposées sans véritablement d’ordre. Les écoles de Steenkerque et de Petit-Roeulx feront quant à elles l’objet de restructuration.