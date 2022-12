Le budget de la Ville de La Louvière explose : pour une partie de l’opposition, “c’est de la folie pure !”

Inquiétude présente

Pour Xavier Papier, conseiller cdH PLUS, l’inquiétude est également bel et bien présente : “Par rapport aux comptes 2021, les dépenses explosent de 33 %, les augmentations énergies et salaires sont normalement estimées à 15 %, le reste c’est… normal. Et pour arriver à l’équilibre avec l’augmentation de 36 millions de dépenses en un an, on emprunte… 28 millions. Pire, on se voit payer 14 mois de compléments d’impôts au lieu de 12, en anticipé, et… on décide de le claquer. Avec pour excuse que c’est structurel, qu’on n’y peut rien. Mais c’est faux, il faut arrêter de raconter des contes aux Louviérois. L’explosion de nos charges de pension, c’est juste la conséquence de la gestion passée du PS. Si nous avons une énorme cotisation de rattrapage, à l’inverse des communes flamandes, c’est pour compenser ce que nous n’avons pas payé dans le passé. En gros, c’est vous et moi qui décidons de réduire les acomptes mensuels pour le gaz-électricité, qui décidons de vivre au-dessus de nos moyens et qui à la fin de l’année semblons surpris de la facture de rattrapage. Sauf que vous et moi, nous n’allons pas aller emprunter sur le dos de nos enfants pour payer la note.”

Augmentation logique

Pour le PTB, l’augmentation du budget est logique. “Il s’agit d’une conséquence de l’inaction des niveaux de pouvoir supérieurs notamment en matière de blocage des prix de l’énergie”, commente Antoine Hermant, conseiller communal. “La Ville doit s’adapter à l’augmentation de ces coûts et aux augmentations salariales.”