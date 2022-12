La Rénovation Urbaine de Manage est toujours en suspens : “Je veux éviter une rénovation urbaine de La Hestre bis”

La Rénovation Urbaine de Manage a pour but notamment de rénover en profondeur le cœur de Manage ainsi que ses grands axes en partant de la gare, notamment au niveau de la mobilité douce et autre. “Je ne veux pas d’une rénovation urbaine de La Hestre bis”, s’est emporté Bruno Pozzoni en séance. “J’en prends l’entière responsabilité mais je ne vaux pas qu’on se lance dans de tels projets sans garantie notamment de la part de la SNCB et d’Infrabel concernant la place de la gare et l’axe routier de la RN27. Tant que nous n’aurons pas ces certitudes, nous ne ferons rien concernant la rénovation urbaine de Manage. De plus, d’autres projets en cours comme ceux de l’implantation du stationnement de la place de La Hestre ou le dossier des Jésuites. Je suis peut-être le seul à penser comme cela au sein du Collège mais j’assume ma décision. Nous travaillons actuellement à un plan de mobilité avec la CUC et le SPW et j’estime qu’avant de modifier les artères secondaires, il serait grand temps que le SPW réaffecte une bande destinée à la mobilité douce sur l’ensemble des nationales qui rejoignent les communes de la région.”

La rénovation urbaine de Manage impliquerait notamment que la commune acquière des terrains qui appartiennent à la SNCB et à Infrabel. “Pour l’instant, les négociations avec la SNCB et Infrabel sont effectivement au point mort”, s’est contentée de nous préciser Emerence Leheut, échevine de la Rénovation Urbaine de Manage.

Normalement, un comité de concertation réunissant des citoyens et des élus locaux aurait dû être constitué il y a plusieurs mois déjà mais pour le moment, seules des réunions en interne ont été organisées pour discuter de la rénovation urbaine de Manage.