La Ville de La Louvière débloque 900 000 euros pour un nouveau skatepark non loin du centre-ville

Dans son budget 2023, la Ville de La Louvière a en effet débloqué la somme de 900 000 euros pour la création d’un skatepark qui sera situé sur l’ancien site CCC, non loin du Point d’Eau, dans le cadre de l’aménagement du site en grand centre sportif. “Il fallait un lieu à la fois proche du centre-ville et assez éloigné des habitations et l’intégrer dans le futur centre sportif semblait évident”, nous a confié Jacques Gobert. “Nous sommes conscients que ce sport attire de nombreux jeunes qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires en centre-ville pour le pratiquer. Il y a une vraie attente, un vrai besoin. Il fallait donc faire quelque chose.”

Les jeunes impliqués dans le projet

Le site sera beaucoup plus grand encore que celui de Strépy. “L’auteur de projet est en train de travailler sur le projet et nous avons souhaité que les jeunes soient associés au projet. Il existe un comité d’accompagnement constitué de jeunes qui accompagnent l’architecte dans sa pensée, dans sa conception du projet.”