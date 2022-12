Manage : la maison communale bientôt rénovée sur le plan énergétique pour plus de 3,5 millions d’euros

Pour finaliser son projet, la commune pourra compter sur un subside de 2,6 millions d’euros soit 70 % de la somme prévue. “Lorsque ce bâtiment a été construit il y a un peu plus de 20 ans, je pense que les finances communales n’obligeaient pas à penser de la même manière qu’aujourd’hui et on n'avait pas forcément pensé à tout ce qui concernait l’isolation. Mais aujourd’hui, la crise énergétique fait que tous les bâtiments construits il y a 20 ans sont obsolètes aujourd’hui. Cela dit, il n’est pas forcément en reste du côté énergétique car il comporte déjà des panneaux photovoltaïques.”

La rénovation énergétique en 2022 doit faire partie des priorités des communes. “Partout où on peut isoler des bâtiments ou placer des panneaux photovoltaïques, on le fait. L’école de la rue Delval va notamment être isolée complètement pour plus de 600 000 euros. On va ainsi continuer à rénover un à un les bâtiments communaux les plus énergivores.”