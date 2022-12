Pokawa, contraction des mots Poké et Hawaïi d'où sont originaires ces bols remplis de fruits, légumes ou poisson. "Nous sélectionnons des produits frais et de qualité pour vous proposer les meilleurs pokés", indique le site de Pokawa. "Notre poisson est livré et préparé tous les matins dans chacune de nos cuisines. De plus, nos légumes et nos fruits tropicaux sont choisis avec soin afin de ravir les papilles de nos Pokawaïens. Chaque poké est préparé à la minute, devant les yeux du client."

Pokawa a été créé par un binôme inséparable : Samuel Carré & Maxime Buhler. Partis voyager à travers le monde, ils font la découverte du fameux poké et décident d’exporter ses saveurs exotiques dans la capitale française tout d'abord, partout en France ensuite.

Le site Internet de la chaîne assure également avoir une réelle politique environnementale. "Nous nous engageons à être socialement et écologiquement responsables. Nous mettons un point d’honneur à utiliser tous les produits afin de ne rien gaspiller, notamment en adaptant nos portions, nos recettes et nos pratiques. Notre objectif n’est pas seulement de régaler nos clients, mais aussi d’assumer la responsabilité de notre impact environnemental. Pour ce faire, Pokawa réduit son empreinte écologique avec des pokés servis dans des packagings 100 % biodégradables, compostables et recyclables. Nous sélectionnons aussi des fournisseurs engagés dans le développement durable."