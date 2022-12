Binche : les 15 enfants du Biseau vont visiter Train World grâce à la Plus Oultre Distillery

Il y a quelques semaines, la Plus Oultre Distillery lançait un crowdfunding destiné à financer son projet d’investir la gare de Binche pour y créer une véritable distillerie mêlée à de l’Horeca et du tourisme. Un projet qui a visiblement tapé dans l’oeuil de nombreuses personnes puisqu’au terme du délai imparti, la cagnotte avait dépassé les 100 000 euros. “Honnêtement, je ne m’attendais pas du tout à un tel succès”, nous avait déjà confié Jérôme Urbain alors que la cagnotte n’avait encore atteint “que” 60 000 euros. “J’avais au départ mis le palier maximum à 50 000 euros mais j’ai eu raison de me montrer, sur les conseils de Miimosa, la plateforme qui abrite la cagnotte de la Plus Oultre Station, plus ambitieux.”