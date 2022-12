La Louvière : en chaise roulante depuis 14 ans, Martin va réaliser son rêve en intégrant les MEC’S foot-fauteuil

Un essai fructueux puisqu’il a été déclaré apte à intégrer l’équipe. “Oui, mon essai s’est très bien passé et j’ai hâte d’y retourner après la trêve hivernale. Je n’ai pas encore bien intégré toutes les règles mais je suis confiant, ça devrait bien se passer. Faire du sport me permet de libérer mon esprit et de penser à autre chose. Ma maladie ne me permet plus aujourd’hui de marcher ni même de tenir debout. Or, aux jeux olympiques, j’ai vu des athlètes sans jambe ou sans bras réaliser des prouesses époustouflantes et je me dis, pourquoi pas moi au fond ?”

Fan du Sporting d’Anderlecht, Martin n’a plus eu l’occasion de se rendre au stade depuis un moment. “Avant, je parvenais encore à rester dans les tribunes mais ce n’est plus possible aujourd’hui car physiquement, je ne peux plus tenir. Et mes parents ne veulent pas me laisser aller seul au stade dans les travées réservées aux personnes à mobilité réduite.”

Un sport méconnu

Mais c’est du passé tout ça car bientôt, c’est lui qui sera actif sur le terrain et que les spectateurs viendront voir. “II n’y a pas de championnat en Belgique car il n’y a que trois clubs mais nous participons au championnat français via la ville de Douai”, nous explique Davy Fiordaliso, président binchois des MEC’S dont les entraînements se déroulent à Charleroi. “Le foot-fauteuil est un sport méconnu et pourtant la Belgique a un bon niveau puisque notre équipe nationale vient d’intégrer la division A européenne après avoir remporté le championnat d’Europe B. Des recrues comme Martin, nous sommes demandeurs mais sommes aussi demandeurs de sponsors car un fauteuil permettant de jouer au foot-fauteuil représente un investissement de 10 000 euros par joueur. Il s’agit à chaque fois d’un fauteuil unique fait sur mesure par rapport au handicap au poids et à la taille de chaque membre du club.”

Pour aider le club à financer des fauteuils pour ses joueurs dont celui de Martin, rendez-vous sur la page Facebook des MEC’S.