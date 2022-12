Les candidates à Miss Soignies 2023 se préparent pour la 25e édition

Elles s’appellent Louise, Larissa, Noémie ou bien Manon. Elles sont 11 et veulent toutes accomplir le même rêve : celui d’être élue Miss Soignies. Pourtant, le 4 mars prochain, seulement l’une d’entre elles sera sacrée au cours d’une cérémonie particulière puisqu’il s’agira de la 25e pour le concours dont le comité est présidé par Michel Lenvain. “À cette occasion, nous allons recevoir la visite de nombreuses anciennes miss”, explique le président du comité. “Elles auront l’occasion de revenir sur scène parfois de nombreuses années après leur sacre et le public pourra en savoir un peu plus sur ce qu’elles sont devenues, sur leur parcours depuis leur élection.”