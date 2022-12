Une partie des pompiers de La Louvière en grève depuis ce dimanche

Depuis ce dimanche à minuit, une partie du personnel de la caserne de pompiers de La Louvière a arrêté le travail. En cause, des prestations non payées depuis le mois de septembre pour les pompiers qui avaient conservé le statut pécuniaire de la commune après la réforme des services de secours de 2014. “Ces derniers avaient droit à un sursalaire lors des prestations effectuées le dimanche ainsi que les jours fériés”, nous explique Stéphane Rybcsak, Secrétaire délégué adjoint à la CGSP. “Or, depuis le mois de septembre, sans explication, ils ne reçoivent plus ce sursalaire. Les agents concernés nous ont contactés et nous avons mis en place un préavis de grève qui, faute de réaction de la part de la zone Hainaut-Centre dont dépend la caserne de La Louvière, a été activé ce dimanche à minuit.”