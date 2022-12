La Louvière : exit les portiques, bientôt un nouveau dispositif en place sur le Pont Capitte pour en limiter l'accès

En effet, si l’ancien dispositif permettait encore le passage des bus et des pompiers, ce en sera désormais plus le cas puisque, après la hauteur, c’est la largeur des véhicules qui sera limitée à 2,25 m à l’aide de blocs en béton. “Cela laissera passer les voitures, les camionnettes, les ambulances mais plus les poids lourds. Il faut se rendre compte que s’il le voulait, le SPW, en tant que propriétaire du pont et gestionnaire de la chaussée, pourrait tout simplement fermer l’accès au pont pour en garantir la sécurité, ce qui serait catastrophique pour la mobilité de La Louvière.”

Problème pour les TEC

Les TEC devront donc trouver des solutions pour continuer à rendre leurs services habituels. “Il a déjà été convenu que tous les arrêts seront maintenus”, rassure l’échevine. “Les bus devront cependant probablement effectuer un grand détour pour passer de l’autre côté du pont. Il se pourrait aussi que le sens soit modifié. Tout cela est encore à mettre en place et il faudra bien communiquer, notamment avec les écoles des alentours, notamment l’Institut Saint-Joseph. Les lignes qui passent de La Louvière à Houdeng resteront en activité mais les trajets seront rallongés, ce qui va à l’encontre des principes de mobilité douce que l’on veut mettre en place. Les gens hésiteront à prendre le bus désormais et risquent de privilégier leur voiture.”

Si les ambulances pourront passer, ce ne sera donc plus le cas des pompiers. “Ce n’était pas notre volonté mais nous n’avions pas le choix. Lorsqu’ils devront se rendre pour une urgence de l’autre côté du pont, ils devront prendre des itinéraires bis tandis que pour se rendre au Roeulx par exemple, ils devront passer par la N27 puis la N55. Cela ne leur prendra pas beaucoup plus de temps mais par contre, ce sera plus long.”

Le placement du nouveau dispositif est prévu le 11 janvier. “Cela nous laissera le temps de bien communiquer notamment du point de vue des déviations prévues par les TEC.”

Le dispositif sera mis en place tant que le pont sera en l’état.