Le Carrefour Market de Houdeng va devenir un Intermarché : “nous sommes inquiets pour nos emplois”

Si l’incertitude est au programme niveau emploi, sur le plan pratique, c’est beaucoup plus clair. Le magasin sera ainsi fermé dès ce premier janvier comme n’importe quel jour férié mais aussi les 2 et 3 janvier. “Il faut enlever tous les produits Carrefour et les remplacer par les marques propres à Intermarché. Les produits Carrefour seront stockés dans une certaine zone et nous aurons jusqu’au 15 janvier pour les vendre, probablement à prix réduits. Il faudra également s’adapter à un nouveau système informatique au niveau des caisses et changer tous les vêtements des 43 employés actuels.”

Alors que, en cette période festive, la tête est plus aux cotillons et aux dindes qu’à autre chose, les employés vont passer deux jours dans les cartons et les palettes pour modifier les rayons.

Quant à l’habillage extérieur du magasin, on ne sait pas encore quand il sera enlevé au profit de la marque au mousquetaire. En attendant, les habitués du supermarché vont devoir s’adapter à ses nouvelles couleurs et ses produits.