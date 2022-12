Le cirque Zavately s’installe à Morlanwelz pour son spectacle de Noël

À la recherche d’une activité sympa à faire avec vos enfants ? Le cirque Zavately s’est installé il y a peu de temps à Morlanwelz pour y présenter son spectacle de Noël rempli de magie qui fera le bonheur des petits et des grands jusqu’au 8 janvier prochain avec des acrobates, des jongleurs traditionnels ou de feu, des magiciens, des numéros de danse et beaucoup d’autres surprises. “C’est un spectacle traditionnel de cirque mais avec cette petite touche féérique en plus qui caractérise les fêtes de fin d’année et plus particulièrement Noël”, nous explique Simon Dubois, directeur du cirque Zapately.