La Louvière : une expo-animation en quête d’identité(s) à la maison de la laïcité

Du 16 janvier au 2 février prochains, l’expo-animation “En Quête d’identité(s)” est de retour à La Louvière te plus précisément à la maison de la Laïcité. “Elle a pour vocation de dédramatiser la question de l’identité et de l’aborder d’une manière plus ludique afin de montrer que l’identité est composite, dynamique et qu’elle peut évoluer au fil de notre existence”, indique Bertrand Tréfois, directeur de la Maison de la Laïcité de La Louvière, dans la vidéo de présentation de l’exposition. “Elle se construit dans le rapport que l’on peut avoir avec les autres et dans le regard des autres notamment.”