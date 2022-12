6 000 foyers sonégiens peuvent désormais installer la fibre optique

Proximus a lancé en décembre 2016 le plan d’investissement “La Fibre en Belgique”. L’objectif de ce plan ambitieux, qui représente un investissement de plus de 9 milliards d’euros, est de déployer la fibre dans la grande majorité des entreprises et des centres urbains de Belgique et de couvrir au moins 95 % de la population belge d’ici 2032 c’est-à-dire 5.9 millions de foyers et entreprises. Depuis 2021, le projet a été considérablement accéléré et étendu grâce à la création des joint-ventures Fiberklaar en Flandre et Unifiber en Wallonie, qui permettent à Proximus d’augmenter la cadence mais aussi d’étendre son réseau de fibre aux zones à densité de population moyenne.

Dès le mois de juin 2021 Proximus a commencé son programme d’investissement pour amener la fibre dans chaque foyer de la commune de Soignies. “Après une accélération importante du déploiement courant 2022, Proximus a terminé sa première phase de déploiement grâce à une vingtaine d’équipes composées d’une centaine de personnes dédiées au projet. Aujourd’hui, 6000 foyers Sonégiens sont éligibles à la fibre, ce qui représente près de 100 % de la ville de Soignies et plus de 50 % des foyers et entreprises du grand Soignies. Ce déploiement amorce une nouvelle phase dans la révolution digitale à Soignies. Cette expérience digitale inégalable ne peut être que bénéfique pour la croissance de la ville et l’emploi”, indique Proximus.

Le réseau déployé par Proximus est entièrement ouvert. Grâce à cette caractéristique tout opérateur peut bénéficier de ce réseau pour proposer ses services. Aujourd’hui, 37 opérateurs ont déjà un accord avec Proximus pour utiliser ces réseaux gigabit.

”Les désagréments liés aux travaux sont limités au strict minimum. Nous effectuons une analyse avant le début des travaux dans le but d’optimiser le déploiement et de privilégier dans la mesure du possible un raccordement en façade plutôt qu’une installation souterraine, surtout dans les zones densément construites. À la clé, un déploiement beaucoup plus rapide, pour un minimum de désagréments pour les riverains”, poursuit Proximus.

Proximus est également en contact avec différents acteurs de la commune tels que le service mobilité, travaux et la zone de police, mais aussi les autres impétrants afin d’optimiser les synergies liées aux travaux, et de minimiser l’impact pour le citoyen Sonégien.