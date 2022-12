Drame de Strépy : “Ce que nous avons vécu, nous ne l’oublierons jamais, cela fera toujours partie de nous”

Toni Gava s’exprime au nom des trop nombreuses victimes du drame qui a coûté la vie à six personnes.

Touché lors du drame de Strépy, Toni Gava est le représentant de l’association des victimes de l’accident qui a provoqué la mort de six personnes et blessé à des degrés divers une trentaine d’autres. Neuf mois après les faits, si la douleur physique s’estompe, psychologiquement, c’est toujours difficile. “Ce que nous avons vécu, on ne l’oubliera jamais, ça fera toujours...