Le bar à soupe de la Croix-Rouge va permettre à une quarantaine de sans abri de passer un Nouvel An presque normal

Depuis quelque temps, Amedeo Miceli n’a pas pu s’empêcher de remarquer une évolution parmi les habitués du bar à soupe. “Il y a de plus en plus de personnes, hommes ou femmes, qui se sont retrouvées seules récemment et qui n’ont pas pu trouver de logement, en tout cas pas encore. Nous croisons aussi régulièrement des nouvelles têtes car il y a un certain va et vient parmi les sans-abri.”

En plus du bar à soupe, la Croix-Rouge de La Louvière – Le Roeulx s’occupe d’une épicerie sociale située sur la chaussée Houtart à Houdeng. “Là, on vend à certains bénéficiaires du CPAS des produits à prix coûtant ou à prix réduits. On y reçoit beaucoup de familles monoparentales avec plusieurs enfants. Mais ces derniers temps, on est aussi contraints de préparer de nombreux colis dits “d’urgence” pour des personnes qui se retrouvent dans le besoin, parfois du jour au lendemain.”

L’année 2023 va être particulière pour le bar à soupe de La Louvière. “On nous a effectivement promis que la construction du bâtiment qui nous accueillera prochainement vont bien débuter en 2023. En attendant, prochainement, les modules qui abritent actuellement le bar à soupe et l’accueil des sans-abri vont être réaménagés de manière à ce que la surface disponible sera doublée pour nous. Enfin, nous sommes en train d’effectuer les démarches pour tenter d’obtenir le statut d’abri de jour ce qui nous permettrait de recevoir des subsides et d’engager notamment un éducateur de rue.”