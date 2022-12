Les Amis du Plaisir à Haulchin lancent les festivités pré-carnavalesques dès ce vendredi

Avec Leval, le village d’Haulchin a été le seul de la région à pouvoir fêter son Carnaval avec seulement un an d’interruption. Ce vendredi, les festivités commencent officiellement pour l’une des trois sociétés du village, en l’occurrence les Amis du Plaisir qui vont pouvoir se retrouver autour d’un tambour pour leurs répétitions de batterie. “Un vendredi, ce n’est pas habituel mais avec mes différentes activités en tant que tamboureur et les deux réveillons qui tombent un samedi, je n’ai pas beaucoup de samedis de libre”, nous explique Pol Canart, président de la société des Amis du Plaisir. “On a donc décidé de faire ça un vendredi, entre nos, à notre local. Nous ne sortirons pas et même si ça s’appelle des répétitions de batterie, cela s’apparentera plus à une audition de batterie.”