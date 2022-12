Manage : un atelier “répare-tout” pour lutter contre le gaspillage

Le principe de l’atelier “répare-tout”, est on ne peut plus simple. “Les gens peuvent venir avec leurs appareils de petit électro-ménager, leurs vélos, leurs instruments de musique, leurs PC, leurs appareils électroniques, leurs outils de jardinage etc... Nous avons une équipe de bénévole pour essayer de les réparer. De nos jours, lorsqu’un appareil ne fonctionne plus, le plus simple, c’est de le jeter et d’en racheter un autre, ce qui va à l’encontre de toute démarche écologique. Et faire appel à un réparateur professionnel revient à trop cher par rapport au prix d’un appareil neuf. Ici, dans un repair café, on peut tout réparer ou presque et ce gratuitement ! Le plus difficile, c'est de trouver des bénévoles disponible le dimanche qui, par définition, veulent bien aider les autres de manière gratuite.”

Outre l’atelier répare-tout, le Conseil Consultatif des Aînés manageois espère mettre en place plusieurs projets dans les mois à venir. “Nous aimerions lancer des petits voyages d’un jour pour les aînés mais nous travaillons aussi avec le Conseil de la Personne porteuse d’un Handicap sur un guide pratique qui expliquerait tout ce qui peut être fait pour nous dans la commune. Nous aimerions placer des toilettes publiques dans les villages mais ça, c’est un autre budget…”

Intéressé par la démarche ? Rendez-vous le 15 janvier prochain au Pavillon Jacques à Bois d'Haine entre 9h3à et 12h30.