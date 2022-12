Les sociétés folkloriques binchoises sont impatientes de marteler à nouveau le pavé

Après deux ans de disette folklorique, les festivités vont bel et bien recommencer à Binche le 8 janvier prochain avec les premières répétitions de batterie, première sortie officielle des Réguénaires, des Paysans, des Incas, des Récalcitrants, des Marins, des Supporters et des Incorruptibles. “On est tous impatients de pouvoir sortir à nouveau”, nous a confié Jocelyn Fleurus, président des Incas. “quand on est gille, il y a une forme d’appartenance à une communauté que l’on ne peut pas expliquer. Pas seulement au sein d’une même société mais dans toute la région. Et là, on a été privé de notre folklore durant deux longues années.”