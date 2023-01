Budget 2023 de Braine-le-Comte : le groupe Ensemble reproche “un budget dicté par les appels à projets”

“Le budget est techniquement bien réalisé, il prend bien en compte les différents défis posés”, commence Pierre-André Damas, chef de file du groupe d’opposition Ensemble. Après cet aveu, le conseiller communal a usé d’ironie pour qualifier le budget brainois. “Le budget va même dans le sens de l’ingénierie financière, avec les effets du rééchelonnement de la dette que nous avons déjà dénoncé qui fait supporter aux générations futures des dépenses à plus court terme, à quoi s’ajoute l’utilisation du renting, qui allège le budget extraordinaire au détriment des dépenses de fonctionnement et permet de retirer les véhicules des travaux du taux d’endettement de la Ville. C’est du bon travail technique d’optimisation des chiffres, qui politiquement rend moins lisible la situation réelle de la dette et des engagements. ”

Pour le groupe Ensemble, ce budget n’est pas établi pour les citoyens mais bien en suivant une chasse aux subsides. “Du côté politique, on voit que les objectifs sont dictés par des appels à projets subsidiés que la majorité essaye tant bien que mal d’aligner avec ses plans. Les priorités ne sont pas déterminées par les besoins des citoyens ou les nécessités de la préservation du patrimoine. Parce qu’il y a des appels à projet, la Ville va faire la Grand-Place, projette un nouveau centre administratif sur les terrains Catala et fait rentrer au chausse-pied du maillage vert et bleu pour ne pas céder face à un collectif de citoyens. On peine à comprendre la vision globale pour le futur de notre Ville au-delà de la gestion financière”, ajoute Pierre-André Damas.

Au niveau du plan de gestion, bien qu’il avoue ne pas pouvoir faire mieux, c’est désormais le contrôle des ASBLs qui pose problème. “Techniquement, le plan de gestion est très bien fait. Nous n’aurions sans doute pas pu faire mieux et nous l’avons signalé. Il part sur une analyse sans complaisance de la situation pour déterminer les lignes d’action futures. Politiquement, il étrangle les ASBLs paracommunales en essayant d’en récupérer le contrôle politique et de leur faire trouver d’autres sources de financement”, indique Pierre-André Damas avant de poursuivre.

“Il veut également recentrer la Ville sur ses fonctions régaliennes, ce qui est nécessaire, mais ne doit pas s’y arrêter. On doit se poser la question “quels services veut-on rendre au citoyen” pour y porter l’attention et les ressources nécessaires”, conclut-il.

Finalement, le travail de la Ville a été salué bien que le groupe Ensemble ne rejoigne pas la majorité sur certains choix politiques. Pour ces raisons, ils ont décidé de s’abstenir lors du vote du budget au conseil communal.