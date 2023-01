Jurbise : un prédateur sexuel a piégé six adolescentes sur le réseau social Snapchat

Le 13 juin 2020, la maman de Fanny (prénom d’emprunt) s’est rendue auprès des services de police afin de porter plainte à l’encontre d’un prédateur sexuel qui sévissait dans la région. C’est via le célèbre réseau social Snapchat que Lucien (prénom d’emprunt) a pris contact avec l’adolescente alors âgée de 15 ans sous un faux profil. Il se fait passer pour un photographe amateur de 18 ans sauf qu’il en avait 10 de plus. Des échanges bateau et courtois ont débuté entre les deux individus avant de prendre une tout autre tournure.