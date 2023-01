La chapelle de la rue Neuve à La Hestre est en danger faute de prêtre pour donner la messe

Régulièrement, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, on y célébrait aussi des mariages. “Jusqu’au premier confinement, tout allait bien et un prêtre célébrait la messe toutes les semaines. Mais malheureusement, il est décédé et puis il y a eu un grand moment de flottement avant que les églises puissent rouvrir leurs portes. On a eu pendant un moment un prêtre qui donnait la messe en italien et c’était très bien mais il est parti et le dernier prêtre à être passé par ici n’est pas resté longtemps car il a dû être rappelé en Afrique pour une mission.”

Mais cette chapelle n’est pas qu’un simple lieu de culte pour les habitants du quartier. “C’est aussi un lieu de convivialité où on se retrouve de manière régulière. Il abrite aussi le local du Patro. C’est vraiment un lieu de vie qui ne mérite pas d’être fermé… Nous n’avons besoin que d’une messe par mois. Cela suffirait pour conserver une identité, de la vie à ce lieu qui a vraiment une grande importance pour moi. On l’entretient, on en prend soin… Tout ce qu’il nous manque, c’est une messe régulière.”