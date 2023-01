La Ville de Soignies candidate à l’appel à projets “objectif proximité” visant à dynamiser le commerce local

“L’appel à projets “objectif proximité” vise à relancer de nouvelles activités, dynamiques, créatives, innovantes et attirantes, afin de rebooster l’attractivité dans les centres urbains et ruraux. Il s’inscrit dans la continuité des mécanismes Créashop qui ont été mis en place dans 36 villes et communes wallonnes”, indique la Région wallonne. “Cet appel à projets comprend deux évolutions. La première est qu’il est ouvert à toute la Wallonie. Toutes les communes wallonnes qui le souhaitent pourront donc se porter candidates, après avoir procédé à un diagnostic commercial de leur centralité. L’appel à projets n’est également plus uniquement accessible aux porteurs de projets souhaitant s’installer dans une cellule vide mais aussi aux commerçants établis qui souhaitent réorienter substantiellement leur activité. ”

Pour pouvoir fournir le diagnostic commercial de sa centralité, la Ville de Soignies a lancé une enquête citoyenne pour connaître les habitudes des habitants. La Ville pourra ainsi peut-être être sélectionnée dans le cadre de cet appel à projets.

Deux volets sont prévus dans ce dernier. Le premier est celui “je m’installe”, visant à soutenir l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides. Le second, “je me réinvente”, est destiné aux commerçants existants désirant se repositionner et/ou faire évoluer leur entreprise de façon novatrice et en lien avec les besoins identifiés de la centralité. La prime versée aux candidats correspond à 60 % des dépenses éligibles pour un montant maximum de 6000 euros.

À noter que Soignies n’est pas la seule commune du Centre à avoir postulé dans le cadre de ce nouvel appel à projets. Braine-le-Comte s’est également portée candidate afin de poursuivre sa revalorisation des commerces locaux.