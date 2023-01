L’asbl Synergie Ecaussinnes commence ses activités de 2023 par une dégustation de galettes des rois

En 2023, l’asbl Synergie Ecaussinnes va reprendre ses bonnes habitudes en reprogrammant toute une série d’activités. La première sera mise en place ce vendredi avec une dégustation de galettes des rois. “Quoi de mieux qu’un après-midi convivial, gourmand et musical, pour entamer l’année nouvelle ? Nous partagerons la galette des Rois, le vendredi 06 janvier prochain à la salle “Notre Maison”, pour lancer un programme d’activités qui s’annonce encore varié et attractif pour les habitants de l’entité et d’ailleurs”, indique Sébastien Deschamps.