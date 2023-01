La Louvière : Cora lance son application

“Nous sommes particulièrement heureux du résultat et fiers de présenter aujourd’hui une version digitalisée de nos services. Nous mettons un point d’honneur à faciliter la vie de nos clients et à prolonger en quelque sorte le merveilleux travail qu’accomplissent nos collaborateurs au quotidien.”, explique Olivier Haller, Directeur général de CORA Belux.

En avant-première : folders et remises

Les clients qui auront téléchargé gratuitement l’application auront leur carte toujours accessible et à portée de main. Ils seront en outre les premiers au courant des promos et accéderont à tout moment aux folders du magasin sélectionné. De plus, ils garderont un œil sur leur historique d’achats et leur cagnotte. Pratique pour récolter les euros accumulés lors des précédents achats et bénéficier ainsi des meilleures remises.

Dans son application, le client retrouve également des coupons digitalisés, ainsi que des offres personnalisées et exclusives. Celles-ci se basent sur ses achats précédents. Encore un bon plan pour consommer moins cher tout en ne sacrifiant ni ses envies, ni la qualité.

Autre fonctionnalité pratique : l’application permet d’obtenir en quelques clics une facture digitale liée à ses achats en magasin. L’application permet l’enregistrement de ses produits préférés dans le but de passer des commandes rapidement en ligne. Toujours avec le choix de la livraison à domicile ou du retrait en magasin via cora Drive. À tout moment l’application permet aux clients de consulter toutes les infos concernant son magasin. Il peut alors préparer sa visite et contacter le service client en cas de besoin.

Lancée mercredi 28 décembre 2022, l’app a été téléchargée plus de 15.000 fois en 5 jours. “Nous sommes ravis du succès de cette nouvelle app. Elle répond vraiment à tous les besoins actuels de nos clients : efficacité, rapidité, et économies ! ” déclare Olivier Haller.

Cette nouvelle initiative participe une fois encore à la volonté affichée de l’hypermarché de soutenir le pouvoir d’achat de ses clients en les faisant profiter d’un maximum de produits de qualité pour un budget raisonnable, et ce, malgré la conjoncture économique. L’application est téléchargeable depuis l’App Store et Google Play.