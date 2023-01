L’usine Durobor mise à l’honneur du 13 janvier au 5 février à travers une exposition dédiée

“L’histoire du verre et celle des verreries en Hainaut y seront abordées pour mieux comprendre le développement de l’usine sonégienne excellant dès les années 30 dans une industrie en pleine expansion et battant des records européens en termes de capacité de production”, indique la Ville de Soignies avant de poursuivre.

“Au travers de documents anciens, de pièces emblématiques, d’objets publicitaires, d’archives audiovisuelles, de photographies de Johanna de Tessières et Guy Delhalle, de témoignages d’anciens travailleurs…, cette exposition évoquera une aventure technologique mais aussi humaine. Parce que, le savoir-faire de celles et ceux qui furent au centre de l’histoire de l’entreprise est, à l’instar de celle de l’industrie de la pierre, désormais inscrit dans le cœur de la population sonégienne”.

L’accès à cette exposition sera totalement gratuit. Elle aura lieu au sein de l’espace culturel Victor Jara du 13 janvier au 5 février prochain de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30 les jours de semaine et de 15 à 18h le week-end. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 13 janvier à 20h. L’exposition rendue possible grâce à l’aide des nombreux bénévoles mobilisés pour l’évacuation des archives et aux anciens qui ont apporté leurs témoignages.