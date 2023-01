La Ville de Braine-le-Comte… oubliée du plan Cigogne

“Nous ne sommes ni retenus ni refusés dans le cadre du plan Cigogne”, indique Bénédicte Thibaut, présidente du CPAS de Braine-le-Comte. “Nous avions reçu un message la semaine dernière pour nous dire que notre dossier devait être analysé donc nous aurions dû recevoir une réponse. Nous allons voir avec le ministère ce qu’il en est pour notre dossier car Braine-le-Comte ne figure pas dans la liste des communes ayant été soit refusées soit retenues. ”

Un petit mystère qui devrait être résolu dans les prochaines semaines. La Ville tente bien d’obtenir des réponses mais elles se font rares en cette période de vacances. La semaine prochaine pourrait se révéler plus déterminante pour Braine-le-Comte. “Nous avions reçu le mail d’accusé de réception disant que notre dossier était recevable”, poursuit Bénédicte Thibaut. “C’était déjà positif. On attendait comme tout le monde de savoir ce qu’il en était mais quand la ministre De Bue a annoncé les résultats et que nous n’y figurions pas, nous sous sommes dits qu’il y avait un couac quelque part. Cela aurait voulu dire que nous n’étions pas demandeurs alors que des mails prouvent le contraire. Nous essayons de joindre les personnes en charge du projet mais elles sont en vacances pour le moment. Nous attendons donc d’avoir les réponses à nos questions. ”

Pour rappel, le plan cigogne a pour objectif la création et le subventionnement (infrastructures et personnel – ONE/APE/ACS) de plus de 5200 places en crèche en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est le fruit d’un partenariat entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la Région Bruxelles-Capitale et la COCOF. La Ville de Braine-le Comte pourra enfin en savoir plus sur sa candidature dans les jours à venir. Suspens donc…