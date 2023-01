Binche : Laurent Devin sera le premier bourgmestre à faire le gille depuis Charles Deliège en 1948

Laurent Devin a déjà 26 ans "d'expérience" en tant que gille. ©L.D.

Fin 2006, alors qu’il venait d’être élu bourgmestre, Laurent Devin a dû faire une croix sur le fait de revêtir le costume de gille. “À l’époque, le climat politique était extrêmement tendu et il aurait été certainement mal vu que je le fasse. Puis, j’avais aussi envie de voir l’autre côté des choses. J’avoue tout de même que j’ai vécu très difficilement le fait de ne plus faire le gille. J’ai même pleuré durant ces deux années de coupure dues au covid. Ça m’a fait réfléchir et envisager les choses différemment.”

Concrètement, durant les trois jours Gras, c’est Fred Tilmant, échevin du folklore, qui reprendra les tâches habituellement dédiées au bourgmestre comme, par exemple, la remise des médailles du mardi matin. “Je ne quitterai pas Binche donc je resterai bourgmestre et il n’y aura donc pas de “faisant fonction”. Si jamais un événement grave devait se produire, j’aurai toujours à portée des vêtements “normaux” et un endroit à proximité pour me changer en urgence. J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe rodée à des événements d’une telle ampleur et j’ai entièrement confiance en eux.”

Laurent Devin sera le premier bourgmestre à faire le gille depuis Charles Deliège en… 1948.