Le festival ProPulse s’installe à La Louvière

ProPulse est une véritable fenêtre ouverte sur un échantillon du paysage culturel d’aujourd’hui et de demain : 13 spectacles en arts vivants, 12 concerts de musique et 2 projets internationaux. Pour la toute première fois, ProPulse se décentralise ! Historiquement ancrées à Bruxelles, l’organisation et sa caravane se retrouveront, pour l’édition 2023, à La Louvière et dans la région du Centre. Quatre jours dédiés aux arts vivants : musiques non-classiques, théâtre-action, humour, théâtre, danse, cirque, arts de la rue, arts forains, marionnettes, conte seront au rendez-vous. “Cet événement à destination des professionnels belges et internationaux est une occasion pour les programmateurs de découvrir un panel de la création artistique variée et éclectiques en Fédération Wallonie-Bruxelles”, indique un communiqué. “Propulse ouvre également les portes de sa programmation au public dans le “OFF”. Durant 3 jours (les 10, 11 et 12 janvier), les centres culturels de la région accueilleront pas moins de 9 spectacles et concerts.”