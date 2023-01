Si le public de proximité est toujours aussi présent au musée, il est désormais accompagné de visiteurs venant de toutes les provinces belges. “Particulièrement notable est le maintien de la hausse du public néerlandophone – un résultat découlant directement de l’offre multilingue qui est proposée à Mariemont”, indiquent les responsables du musée. “De plus, un nombre croissant de visiteurs venant de l’étranger (de France en particulier) a également été observé.”

Il faut écrire que l’année 2022 a été marquée par une programmation particulièrement riche à Mariemont. “L’un des moments forts fut sans nul doute l’événement de “Pompéi à Mariemont” inaugurant le 24 juin la nouvelle présentation de l’un des grands trésors du Musée – les fresques romaines de Boscoreale – en présence des ministres Bénédicte Linard et Valérie Glatigny, mais aussi de Massimo Osanna, le Directeur général des musées d’Italie. Quatre expositions ont également rythmé l’année : notons “Le Mystère Mithra. Plongée au cœur d’un culte romain” et “Égypte. Éternelle passion” ainsi que les expos-focus “La Chine au féminin. Une aventure moderne” et “Les vies multiples des cercueils””, poursuivent les responsables du musée.

2022 a également été nourrie de partenariats qui ont permis à Mariemont d’accroître son rayonnement à l’international. Comme le précise Richard Veymiers, directeur du Domaine et Musée, “chaque projet est conçu dans une dynamique collaborative de manière à donner naissance à un plus vaste programme culturel, allant souvent au-delà de nos frontières”. Ainsi, en 2022 et 2023, trois précédentes expositions produites par Mariemont sont présentées en France – au Musée Saint-Raymond de Toulouse, au Domaine national et Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye (une institution désormais jumelée à Mariemont) et au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille – et en Allemagne – à l’Archäologisches Museum Frankfurt.

Le Musée royal de Mariemont veille à s’adresser à des publics diversifiés (pour rappel, ses collections permanentes sont désormais accessibles à tous gratuitement), mais il ne néglige pas pour autant son public le plus fidèle, celui qui répond présent à tous les rendez-vous. C’est ainsi que le Cercle royal des Amis de Mariemont compte désormais plus de 1250 membres. Une association dynamique qui ne cesse de croître et est l’une des plus importantes du genre en Belgique.

L’année 2023 s’annonce également riche en événements. Ils sont à découvrir sur le site internet du musée ou directement sur place.