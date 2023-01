Dès 2015, des plaintes de riverains et d’usagers avaient été relayées par François Desquesnes qui avait alerté les ministres successifs des travaux publics sur l’état déplorable de la N57 entre Soignies et Enghien. La N57 est une ancienne route provinciale, qui relie Soignies à Ghislenghien, et dont a hérité la Wallonie au 1er janvier 2015. Son état a été jugé tel par le Service Public de Wallonie qu’une réfection en profondeur sur l’essentiel de son tracé s’avère nécessaire.

Le coût de réhabilitation de cette voirie longue de 16 kilomètres est estimé à environ 10 millions d’euros. Vu l’ampleur de ce coût, le SPW avait décidé de procéder par phases. Une première partie de cette route régionale entre Soignies et Ghislenghien avait fait l’objet d’une rénovation complète sur le tronçon de sortie de Soignies (de la Gendarmerie au nouveau rond-point de la route des Carrières). Puis, une deuxième rénovation a fait l’objet, entre 2016 et 2018, de réfections en profondeur ainsi que d’un réaménagement complet de la piste cyclable pour un budget total de trois millions d’euros. Le résultat est de très bonne qualité, mais au moins huit kilomètres de route doivent encore être rénovés.

Le chef de groupe des Engagés au Parlement de Wallonie est donc revenu à la charge sur un dossier qui n’avait plus évolué depuis que le ministre Henry a repris ce département en 2019. Bonne nouvelle, le ministre vient de lui répondre en précisant qu’un nouveau marché de travaux était en cours de procédure pour une section de deux kilomètres de la RN57 dans la continuité du précédent chantier. Le début des travaux est prévu pour le second semestre 2023. Les prochains travaux s’étendront donc entre les bornes 28 et 30, soit entre le bois de Silly et la ligne TGV (sur 2 km), sur le territoire de la commune de Silly. Il s’agira d’une réfection en profondeur incluant la route, les bas-côtés et la piste cyclable, son coût est estimé à 2,5 millions d’euros.

Pour le député sonégien, “il est important qu’une instruction claire soit donnée à la direction des routes du SPW afin que la suite des travaux soit d’ores et déjà préparée pour le troisième tronçon entre le rond-point de la route des carrières et le carrefour du Noir Jambon (la partie de la N57 située sur le territoire d’Horrues). Je demande au SPW d’être enfin attentif aux délais de mise de réalisation du chantier afin de limiter au maximum la durée d’indisponibilité de la voirie ce qui réduira la durée des déviations sur d’autres voiries”, conclut François Desquesnes.