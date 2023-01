À La Louvière, il était environ minuit trente durant la nuit de mercredi à jeudi lorsque les pompiers ont été appelés au Pont Capitte pour un incident au caractère insolite qui aurait pu avoir des conséquences plus graves.

En effet, un peu plus tôt dans la soirée, la police locale avait été interpellée par un riverain car les plots, placés au centre de la chaussée Houtart depuis mercredi suite au changement de dispositif pour y empêcher la circulation des poids lourds, avaient bougé à cause du vent. Des plots, pourtant lestés par des sacs de sable, se retrouvaient ainsi au milieu de la chaussée ce qui aurait pu engendrer des accidents.

La police est donc intervenue et a tenté de remettre les plots en place sans succès. Les pompiers de La Louvière sont donc intervenus et ont trouvé une solution provisoire pour que le danger soit écarté.

Le bourgmestre s’est également rendu sur place et une solution plus durable devra être trouvée dans les heures qui viennent pour que ce type d’incident ne se reproduise plus.

En attendant, la circulation a été bloquée sur le pont durant plus d’une heure. Vers une heure du matin, elle était rétablie.

Depuis ce mercredi, le nouveau dispositif est en place. L’ancien ne permettait pas le passage des poids lourds via des portiques qui s’étaient révélés inefficaces. Des blocs de béton ont été placés de part et d’autre du pont, sur les deux bandes de circulation, afin de limiter la circulation aux véhicules les moins larges.

Ce ne sont pas ces blocs de béton qui ont bougé mais bien ceux en plastique rouge et blanc qui se trouvent entre les bandes de circulation afin d’empêcher tout dépassement.