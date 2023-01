Un autre grand nom de la scène rock annonce sa venue au Ronquières Festival

Après des grands noms comme Indochine, Louise Attaque, Franz Ferdinand ou encore Shaka Ponk, c’est donc au tour de Placebo d’annoncer sa venue au Ronquières Festival. “Le groupe de Brian Molko et Stefan Osdal se produira au Plan Incliné le samedi 5 août”, indiquent les organisateurs. “Les tickets sont déjà en vente sur le site internet du festival. À la vitesse à laquelle les tickets du vendredi sont partis, on conseille aux festivaliers de réserver leur place ou pass 3 jours dès maintenant. ”

Grand nom de la scène musicale rock, Placebo a toujours eu un lien particulier avec la Belgique. Le groupe est en effet le fruit des retrouvailles entre le Suédois Stefan Olsdal et Brian Molko, un Scotto-Américain né à Bruxelles et qui a grandi entre le Luxembourg et la région d’Arlon.

De retour l’an dernier avec l’un de ses meilleurs albums, “Never let me go”, le groupe s’apprête donc à faire un passage au Ronquières Festival. La line-up est donc désormais composée de : Indochine, Louise Attaque, The Subways et Kid Noize le vendredi 4 août. Placebo, Juliette Armanet, Jain et Disiz seront au rendez-vous le samedi. Enfin, le dimanche, les festivaliers pourront vivre au son de Franz Ferdinand, Benjamin Biolay et Shaka Ponk. D’autres artistes viendront évidemment compléter la programmation dans les prochaines semaines.