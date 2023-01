Vols en série à Ecaussinnes : un point ajouté à l’ordre du jour pour sécuriser les commerces

Afin d’éviter un effet boule de neige, le groupe Ensemble souhaite que des actions soient menées rapidement. “Ces trois vols coup sur coup ont créé l’émoi à Ecaussinnes”, confie Sébastien Deschamps, chef de file de l’opposition. “La population écaussinnoise n’est pas habituée à ce genre d’événement. Deux boulangeries et une boucherie ont été touchées par ces vols. Nous allons donc demander au collège communal des actions concrètes pour éviter que cela se reproduise à l’avenir. ”

Plusieurs pistes de solutions ont été soulevées par le groupe d’opposition. “Des rondes plus régulières peuvent peut-être être organisées aux abords des commerces pour éviter que ces événements ne se reproduisent ou donnent des idées à certains. Il est également possible de mener des actions de prévention auprès des commerçants pour adopter les bons gestes face à ces événements. L’extinction de l’éclairage public en est peut-être également la cause. Le chef de corps de la zone de police avait annoncé que cette coupure de l’éclairage public n’avait pas d’influence sur la criminalité. Ce n’est peut-être pas vraiment le cas”, poursuit Sébastien Deschamps.

Toutes ces pistes de solution seront longuement abordées lors du conseil communal, prévu ce 23 janvier. L’opposition espère que des actions concrètes seront menées afin d’éviter toute récidive.