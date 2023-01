Soignies : le groupe rock “The Badgers” entame l’année 2023 avec plein de projets

Pour cette année 2023, The Badgers ne manque donc pas de projets. “L’année dernière, nous avions pu nous produire sur scène à quelques reprises. Ces rendez-vous étaient assez sympas”, explique Guillaume, membre du groupe The Badgers. “Nous avons notamment pu nous produire au Rockerill où nous nous sommes liés d’amitié avec les organisateurs. Nous avons alors enregistré un premier clip au sein même de leur salle. De fil en aiguille, les liens ont continué de se tisser. Nous envisageons donc de sortir notre troisième EP en collaboration avec le Rockerill. Cette dernière nous permettrait de recevoir de l’aide pour la mise en place d’un support vinyle. Nous sommes évidemment contents de cette éventuelle collaboration. ”

En plus de créer leur support vinyle grâce à l’aide du Rockerill, le groupe envisage également de se produire ailleurs, notamment dans la région du Centre. “Certains membres du groupe viennent de Soignies, d’autres de la région de Namur”, indique Guillaume. “Nous aimerions donc nous produire dans la région du Centre. Nous avons déjà quelques dates de prévues jusqu’au mois de février. Nous nous rendrons notamment à Ath dans un café-concert ainsi qu’à Fontaine-l’Evêque et Ittre. Nous sommes bien entendu ouverts à toute autre proposition de la part d’organisateurs d’événements ou de gérants d’établissements pour compléter notre agenda des concerts. ”

Tout leur univers et leurs clips sont bien entendu disponibles sur Spotify et YouTube ainsi que sur le site internet du groupe https://thebadgersband.be. Les personnes souhaitant inviter le groupe pour animer divers événements peuvent également les joindre via leur site internet.

Le groupe sonégien espère donc se faire connaître davantage du grand public. “Le groupe est né d’une bande de potes qui souhaitait se lancer dans la musique. Nous avions alors publié une annonce pour trouver un chanteur. Nous l’avons finalement trouvé du côté de Graty. Il est arrivé dans la région par amour. Nous avons pu faire sa connaissance dans une cabane où des objets un peu loufoques sont entreposés. Nous avons alors pu découvrir ses origines anglaises qui ressortent bien dans nos chansons. La sauce a immédiatement pris et c’est ainsi que tout a démarré”, confie Guillaume. “Nous avons depuis lors enregistré deux EPs regroupant une dizaine de titres disponibles sur Spotify. Pendant le confinement, nous avons également enregistré un clip pour notre chanson Pick Up. Elle parle avec beaucoup d’humour d’abus de pouvoir. Le clip résulte d’un délire dans un bois où le chasseur finit par se faire maltraiter. ”