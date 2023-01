Bâtiment des Académies à Binche : le subside de 6,8 millions d’euros majoré de 2,4 millions

Le 23 décembre dernier, un joli cadeau de Noël est arrivé au pied du sapin de l’administration communale de Binche. En effet, il y a un peu plus de deux ans, la Ville de Binche obtenait une promesse de subsides de 6,8 millions d’euros afin de construire un nouveau bâtiment destiné aux académies des Beaux Arts et de musique et à l’institut de promotion sociale Plus Oultre. Fin d’année, le Ministre wallon du Budget Frédéric Daerden a ainsi majoré ce subside, déjà un des plus conséquents reçus par la Ville de Binche, de 2,4 millions d’euros, le portant à 9,2 millions d’euros pour couvrir l’augmentation du coût des matériaux.