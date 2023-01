La friterie "L'Excellence" à Binche va bientôt rouvrir ses portes deux ans après sa fermeture suite à un incendie (Vidéo)

Deux ans d'inactivité, c'est long, très long pour quelqu'un comme Taner qui travaille presque depuis toujours. "Cette période a été très difficile et en même temps, cela m'a permis de me remettre en question. J'ai notamment beaucoup observé ce qui se faisaient dans d'autres établissements et j'ai pu adapter mon snack en fonction de mes envies."

Taner Akkan est impatient de reprendre du service. ©Thomas Donfut

Un bar et une terrasse

Ce qui est certain, c'est que les nombreux habitués du snack vont avoir du changement. Le système des banquettes "à l'américaine" a été conservé mais les couleurs assez froides du passé ont laissé leur place à un style plus chaleureux tout en conservant un caractère brut, industriel. "Une cloison séparera désormais la file des clients de la salle proprement dite et la réserve impliquée dans l'incendie a disparu, ce qui laisse beaucoup plus d'espace. J'ai également installé un bar, réalisé par un ami artisan dans une vieille cuve à huile, au fond de l'établissement qui pourra servir lors d'événements ou autre. J'ai aussi aménagé une terrasse à l'arrière ce qui est une autre grande nouveauté et qui permettra à mes clients de passer un bon moment sans sentir l'odeur des pots d'échappement. La plupart de ces travaux, je les ai réalisés moi-même car je manquais de moyen pour ne faire appel qu'à des professionnels. J'ai même été contraint de revendre tous les véhicules de la société pour avoir les fonds nécessaire pour terminer les travaux."

L'étonnant bar a été réalisé dans une ancienne cuve... à l'huile. ©Thomas Donfut

La réouverture est prévue dès que l'établissement réaménagé aura reçu l'aval des autorités compétentes. "Les pompiers sont déjà passés et, hormis quelques petites remarques, tout est OK. Il ne me manque plus que l'accord de Vinçotte qui doit passer dans les prochains jours. J'espère rouvrir le plus rapidement possible car cette période carnavalesque est très importante pour un commerce comme le mien. En 16 ans, c'est la première fois que je ne suis pas ouvert lors d'une répétition de batterie et ça me fait mal. J'ai vraiment hâte de retrouver mes clients et de leur présenter "leur" nouveau snack. Durant ces deux ans, ils m'ont montré énormément de soutien au quotidien et j'espère ne pas les décevoir."