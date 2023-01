Binche : Laurent Devin désigné tête de liste PS pour les élections communales de 2024

Laurent Devin a été désigné à l'unanimité des membres de l'USC binchoise qui réunit les section des différents villages de l'entité. "Le bilan de l'équipe est plus que positif donc il s'agit d'un choix logique", nous a confié Thomas Beaujean, conseiller communal PS et membre de l'USC. "Il permet à la Ville d'aller dans le bon sens et constitue un bon leader pour les projets menés par la Ville."

En 2006, Laurent Devin avait remporté le mayorat de justesse, au nez et à la barbe de son prédécesseur André Navez suite au changement de camp, à la dernière minute, d’une élue du groupe UNION mené par ce dernier. Il s’était alors associé à Jérôme Urbain, seul élu MR pour former une courte majorité.

Une majorité PS-MR confortée en 2012 et 2018 avec respectivement 23 et 25 sièges sur 31 dont à chaque fois 20 pour le seul PS. Laurent Devin visera donc un 4e mandat en tant que bourgmestre de la Ville de Binche.