Ecaussinnes : le directeur général d’Hygea invité à venir s’expliquer sur la grève lors du prochain conseil communal

Les réactions des habitants des communes concernées par cette grève sont publiées en masse sur les réseaux sociaux. Des réactions qui font également réagir du côté des élus locaux. “Un arrêt de travail au sein de l’intercommunale HYGEA a débuté ce lundi 16 janvier. Une série de mesures disciplinaires en cours concernant certains agents du site de Manage seraient à l’origine de ce mouvement émotionnel spontané. En conséquence, les collectes au départ de Manage ont été annulées. Trois communes sont concernées : Manage, Ecaussinnes et Merbes-le-Château”, indique Sébastien Deschamps, chef de file de l’opposition (Ensemble). “Comme nous le disent très régulièrement les citoyens, ceux-ci paient des taxes pour un service qui n’est pas toujours de qualité. ”

Face à cette réalité, les élus locaux ont décidé d’agir en conviant le directeur général d’Hygea au conseil communal de ce lundi. “Nous avons invité Jacques De Moortel au prochain conseil communal afin qu’il puisse venir s’expliquer. Nous avions déjà demandé par le passé si le bourgmestre, Xavier Dupont, était d’accord de l’inviter. Accord que nous avons obtenu sous réserve d’acceptation du directeur général d’Hygea. Nous devions alors transmettre nos questions à l’ordre du jour. Chose que nous avons désormais faite”, poursuit Sébastien Deschamps.

Le conseiller communal, Pierre Rompato, posera donc toute une série de questions au directeur général d’Hygea ce lundi. Il se penchera sur l’état des lieux des relations avec la délégation syndicale d’Hygea et sur les explications des raisons du dernier arrêt de travail. Il abordera également les pistes de solution envisagées pour améliorer le fonctionnement de la collecte sur Ecaussinnes mais également la vision stratégique à moyen et long terme de la collecte des déchets dans la zone Hygea et à Ecaussinnes, qui a déjà connu plusieurs revirements.

Enfin, la situation à l’horizon 2026 sera également remise en question. Plusieurs communes comme Dour, Morlanwelz ou Quaregnon ont en effet fait écho de leur volonté de quitter l’intercommunale. Le conseiller communal souhaitera donc en savoir plus sur les conséquences pour les autres communes de la zone. Le bilan de l’introduction des nouveaux sacs bleus sera également dressé.

En attendant, Hygea informe les habitants qu’il n’y aura pas de nouvelles collectes en porte-à-porte organisées. Les citoyens sont donc invités à rentrer leurs poubelles. HYGEA communiquera dans les prochains jours sur l’organisation des collectes sur les autres communes du Centre.