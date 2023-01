Le Roeulx : les préparatifs des carnavals lancés plus tôt que lors des éditions précédentes

Alors que certaines dates de carnaval sont encore loin, les préparatifs avancent. La société des Bons Vivants de Mignault a d’ailleurs organisé son souper annuel ce week-end. D’autres événements devraient suivre, notamment pour financer les différents carnavals de l’entité du Roeulx. “À l’heure actuelle, tout coûte plus cher”, confie Ronny Tournay, échevin des Fêtes au Roeulx. “De nombreuses associations doivent donc se battre pour financer leurs activités. C’est le cas également des sociétés de Gilles. Le matériel, les costumes, oranges, cotisations, etc liés au folklore coûtent de plus en plus cher. J’ai d’ailleurs remarqué que beaucoup d’associations démarrent leurs événements plus tôt afin d’avoir plus de temps pour en organiser une seconde au besoin. ”

L’organisation des différents carnavals bat donc déjà son plein. À noter qu’une petite nouveauté surviendra cette année pour le carnaval du Roeulx. “Le carnaval sera, comme à son habitude, organisé en juillet”, poursuit Ronny Tournay. “Il sera cependant décalé d’une semaine pour permettre aux étudiants de terminer leurs examens. Avec les changements du calendrier scolaire, les sessions de fin d’année se finissent de plus en plus tard d’où le report. Notre carnaval est assez familial et convivial, nous tenions donc à ce que tous les étudiants, professeurs ou encore éducateurs puissent y assister. ”

Il faudra donc se montrer un peu plus patient cette année avant de profiter des carnavals de l’entité. Plusieurs sorties de batterie et les soumonces feront tout de même vivre les villages en amont des festivités. Gottignies ouvrira ensuite le bal des carnavals, suivi par Mignault, Thieu et Le Roeulx.

Alors que beaucoup de communes permettent aux citoyens de concevoir les affiches des carnavals de leur entité, ce n’est pas le cas du côté du Roeulx. “Nous allons créer une affiche globale pour les carnavals des villages et une pour celui du Roeulx. Nous nous chargerons de leur création pour s’assurer qu’elles correspondent aux valeurs de nos carnavals”, conclut Ronny Tounay.