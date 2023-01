Hygea Manage : le mouvement de grève a pris fin

Bonne nouvelle cependant, Hygea l'a annoncé ce mercredi matin, la collecte en porte à porte a pu reprendre ce mercredi

"Les agents de la collecte sur le site de Manage ont repris le travail ce matin", a ainsi communiqué Hygea. "Les collectes prévues ce jour sont sorties. À savoir, Le Roeulx, Morlanwelz et La Louvière zone 5. Sur Écaussinnes, Merbes-le-Château, La Louvière et Manage, Hygea s'organise afin de réaliser des collectes de rattrapage. Dans un premier temps, la priorité sera donnée aux ordures ménagères, déchets organiques et déchets résiduels."

Quant à l'origine de ce mouvement de grève qui n'a touché que le dépôt de Manage, elles pourraient se trouver dans les mêmes raisons qui avaient poussé les ouvriers à stopper le travail en octobre dernier. À l'époque, ils réclamaient une augmentation du montant de leurs chèques-repas mais aussi des frais de déplacement. L'organisation hiérarchique posait également problème.