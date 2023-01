La Louvière : l’échevine Nancy Castillo (ECOLO) ne démissionnera pas malgré son opposition au projet de stationnement gratuit en centre-ville

L’opposition louviéroise nous a confié non pas un enthousiasme général mais plutôt un certain positivisme nuancé par rapport à la décision du Collège de supprimer dès le mois d’avril prochain le parking payant dans le centre-ville en voirie. Mais finalement, l’opposition la plus farouche à cette mesure vient du propre camp du Collège puisque Nancy Castillo, échevine ECOLO de la Mobilité, a tout tenté pour que la mesure ne passe pas. “En tant que membre d’ECOLO, je ne peux pas accepter que le nombre de véhicule augmente en centre-ville”, s’explique l’échevine. “Or, avec le système de gratuité mis en place, c’est exactement ce qu’il va se produire. Selon moi, d’autres solutions étaient possibles pour amener du monde dans le centre-ville comme par exemple la multiplication des zones de parking shop&go.”