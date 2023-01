La Régie des quartiers de La Louvière-Manage lance une donnerie

Créée en 1995 et constituée en asbl depuis 2005, la Régie de Quartier de La Louvière-Manage est un organisme à caractère social qui prône notamment la cohésion sociale dans les quartiers gérés par la société de logements Centr’Habitat. “Nous associons notamment le dynamisme des quartiers avec un accompagnement socio-professionnel d’un public peu qualifié”, nous précise Isabelle Carton, coordinatrice de l’asbl. “En permanence, nous avons 10 stagiaires en pré-formation, notamment, de rénovation de bâtiments et, en l’occurrence ceux de Centr’Habitat. Les conditions d’accès sont d’être inscrit comme demandeur d’emploi et d’avoir 18 ans. L’idée, c’est que la population s’approprie le logement de façon à mieux le traiter et à y limiter les dégradations. Après leur pré-formation qui dure au maximum un an, les bénéficiaires peuvent avoir accès à une véritable formation ou sont amenés à se réinsérer dans le monde professionnel et à trouver un emploi plus facilement. En règle générale, à peu près 80 % d’entre eux y parviennent au terme de leur formation chez nous, ce qui est très satisfaisant.”