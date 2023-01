Un grand-père accusé d’inceste sur sa petite-fille de 7 ans à La Louvière : il l’obligeait à visionner des films pornographiques

Au fil du temps, les actes vont être de plus en plus graves. La petite victime a été amenée à se déshabiller, à assister à des scènes où son grand-père se masturbait ou encore à des visionnages de films à caractère pornographique. “Plus jamais rien ne sera comme avant. Une vie d’enfant a été brisée”, a indiqué l’avocat de Louisa. Victime de cauchemars à répétition, l’enfant est suivi psychologiquement et combat ses traumatismes.

Le grand-père aujourd’hui âgé de 65 ans a malheureusement fait une victime de plus. De temps à autre, il recevait chez lui la nièce de sa compagne. En novembre 2021, le prévenu a reconnu avoir eu des gestes déplacés à l’égard de l’enfant de 6 ans. “J’ai mis ma main sur son sexe au-dessus de ses vêtements. C’est acte s’est limité à cela”.

”Je suis un monstre”

Depuis les faits, le grand-père a assisté à 43 séances de thérapie et regrette énormément son attitude. Pourtant, le mal est fait. Le prévenu a brisé deux familles.

Dans ses explications, il précise avoir été lui-même victime d’abus de la part de son père à l’âge de 6 ans et d’avoir eu une éducation sexuelle précoce. “J’ai reproduit la même chose, je suis un monstre”. Incarcéré pour avoir violé sa belle fille, le père du prévenu a marqué son enfance au fer rouge. Avec des parents alcooliques et libertins, l’homme a tout de même tenté de construire une vie malgré ses traumatismes.

Les actes commis par le prévenu l’ont conduit à perdre sa compagne, ses enfants et ses petits-enfants. Il risque une peine de prison allant de 10 à 12 ans, assortie d’un sursis probatoire. “Cela serait le strict minimum pour des faits aussi sordides”, a relevé le représentant du ministère public lors de son réquisitoire. Pour l’avocate du grand-père, Me Danneau, “le mettre en prison serait contre productif”. Un sursis probatoire a donc été sollicité. Le jugement sera prononcé le 15 février.