Le feu semble avoir tout d’abord pris à une camionnette. Les pompiers de La Louvière ont rapidement pu intervenir mais n’ont pu empêcher les flammes de se propager aux deux véhicules se trouvant à proximité. “Quand on découvre que sa voiture a été détruite, c’est assez choquant”, nous a confié Savoula, gérante de la sandwicherie du même nom située sur la place de l’Église. “Ce n’est pas ma voiture qui était visée a priori ni celle de mon voisin également commerçant. Mais bon, en attendant, cela fait trois voitures qui vont rejoindre la casse…”

Heureusement, l’incident n’a pas fait de blessé et les dégâts se sont limités aux trois véhicules.

Les origines de l’incendie ne sont pas encore connues et l’enquête est en cours pour déterminer s’il s’agit d’un incendie criminel ou accidentel. “La police est venue et j’ai cru comprendre que quelqu’un avait été aperçu sur les caméras de surveillance de la commune en train de lancer quelque chose sur un des véhicules”, nous explique Savoula. “Dans cette partie du village et à ma connaissance, c’est la première fois que cela arrive dans cette partie du village.”