La sécurisation va notamment s’opérer par un marquage spécifique. “Concrètement, la visibilité de l’entrée dans la zone 30, déjà marquée par un panneau vertical, sera renforcée par un marquage au sol doté de carrés colorés espacés, disposés de manière aléatoire”, précise la commune. “Ce nouveau dispositif de signalisation aura l’objectif d’attirer anticipativement l’attention de l’automobiliste sur la proximité d’un établissement scolaire. Ils ont pour mission de maintenir l’attention des conducteurs tout au long du tronçon.”

Les sept écoles de l’entité bénéficieront de ces aménagements amenés à être réalisés dans les prochains mois. Un subside qui tombe à pic pour débuter cette année 2023 en toute sécurité. Pour rappel, de 2017 à 2021, 1 888 enfants de 3 à 17 ans ont été victimes d’un accident de la route sur le trajet de l’école en Wallonie, dont 6 tués et 63 blessés grièvement. En moyenne en Wallonie, un peu plus de 2 enfants sont victimes d’un accident de la route chaque jour d’école aux heures d’entrée et de sortie de classe.