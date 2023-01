Administration communale de La Louvière : les techniciennes de surface, en colère, manifesteront ce lundi

Ce lundi, sur la place communale, les techniciennes de surface de la Ville de La Louvière manifesteront leur colère envers une hiérarchie qui leur manquerait de respect. “Cela fait plusieurs mois que ça dure et elles en ont marre”, nous explique Calogero Morina, délégué syndical de la CGSP. “À de nombreuses reprises, elles sont venues nous trouver pour se plaindre de leur situation. Selon elles, leur directrice aurait tenu des propos injurieux notamment en réunion en leur faisant comprendre qu’elles ne valaient rien. Ce sont des propos inacceptables. Nous avons rencontré la personne incriminée et celle-ci, en poste depuis huit mois, nous avait promis de faire amende honorable et de modifier son comportement mais si la promesse était belle, elle ne l’a pas tenue puisque les plaintes à son encontre ont redoublé. Nous avons donc réfléchi à une action et ce qui a été privilégié, c’est une sorte de manifestation destinée à faire réagir les autorités communales.”