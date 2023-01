Binche : 17 800 visiteurs au Musée du Masque en 2022, un record !

Alors que l’année 2022 était une année sans Carnaval, le retour des gilles derrière les remparts binchois ne peut qu’augurer de belles choses pour le Musée du Masque en 2023. “Le Carnaval a de nouveau lieu cette année ce qui va créer une certaine effervescence en effet. Nous avons organisé une série d’activités pour adultes comme pour les enfants d’ici le Carnaval. D’ici le Mois de mars, nous allons ainsi accueillir de nombreuses classes pour leur permettre de découvrir le folklore du monde entier”

De nouveaux articles sont disponibles à la boutique du musée. ©Thomas Donfut

Nouveauté cette année, une visite du musée a été conçue pour les enfants de maternelle. “Il est très difficile de capter l’attention des plus jeunes et c’est pourquoi nous avons mis au point une animation spécifique pour ce public. Dans notre animation, Sam et Charlie, les mascottes du musée, vont partir à la découverte du monde sur le dos de petites peluches avec tout un tas d’activités et de petits jeux pour les enfants.”

Depuis quelques semaines, la boutique et l’accueil du musée ont en outre fait peau neuve et la boutique accueille toute une série de nouveaux articles tournés autour du folklore dans son terme le plus général.

Le musée du masque sera ouvert durant les trois jours gras. ©Thomas Donfut

Au niveau des expositions temporaires de 2023, du 29 avril au 24 septembre prochains, l’expo “Entrelacs” fera la part belle au textile, élément indispensable de tout costume folklorique qui se respecte. Une centaine de pièces venues des quatre coins du monde seront ainsi exposées durant les cinq mois que durera l’exposition.

Dès novembre 2023, 20e anniversaire de la reconnaissance du Carnaval de Binche comme patrimoine de l’UNESCO, le musée rendra la part belle, via une exposition de photos, au côté intimiste du Carnaval, l’envers du décor du gille.

Plus d’informations sur le site Internet du Musée du Masque.